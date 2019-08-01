عدن .. المحكمة العليا تصدر ٣٩ حكما قضائيا

أصدرت المحكمة العليا في جلستها العلنية اليوم الخميس، بالعاصمة المؤقتة عدن، 39 حكماً قضائياً . وذكرت وكالة سبأ الرسمية، القضايا التي أصدرتها المحكمة في جلستها برئاسة رئيس المحكمة القاضي حمود عبدالحميد الهتار، شملت ( 18 ) حكما مدنيا و12 احكام جزائية و 9 أحكام شخصية . وأقرت المحكمة (29) حكما" ونقضت (10) أحكام، فيما أيدت المحكمة ثلاثة أحكام بالإعدام قصاصا.

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