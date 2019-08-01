بن بريك يوجه بنقل جرحى إعتداءات عدن للعلاج في الخارج

وجه نائب رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي، الشيخ، هاني بن بريك، بتسفير كل جرحى الإعتداءات التي شهدتها العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الخميس، للعلاج في الخارج .

واسفرت الهجمات التي إستهدفت اليوم الخميس، معسكر الجلاء وقسم شرطة بالشيخ عثمان في العاصمة المؤقتة عدن، عن إستشهاد 49 شخصاً وإصابة العشرات بينهم مدنيين .

وتفقد نائب رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي موقعي الحادثين الإرهابيين يرافقه أعضاء هيئة الرئاسة الدكتور عبدالناصر الوالي والمهندس عدنان الكاف والشيخ عبدالرحمن شيخ .

كما زار بن بريك الجرحى في المستشفيات وأطمأن من الأطباء على حالتهم الصحية .