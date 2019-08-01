ماذا قال غريفيث عن إعتداءات الحوثيين في عدن وصعدة ؟!

أعرب المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث، عن قلقه إزاء تصاعد العنف في اليمن والإعتداءات في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم ومحافظة صعدة يوم الإثنين الماضي .

وعلى الرغم من عدم إتهامه ميليشيا الحوثي الإنقلابية بوقوفها وراء تلك الإعتداءات، قال غريفيث بحسب تغريدة نشرها مكتبه على تويتر، "اشعر بقلق بالغ إزاء تصاعد العنف في اليمن والاعتداءات في عدن اليوم وصعدة يوم الاثنين، التي أودت بحياة العشرات بمن فيهم المدنيون والأطفال".

وأضاف "أدعو الأطراف إلى الايفاء بالتزامها بالسلام وبذل المزيد من الجهود من أجل التوصّل إلى حل سياسي للنزاع في اليمن" .

وأستشهد 40 شخصاً بينهم قائد اللواء الأول دعم وإسناد، العميد، منير اليافعي، أبو اليمامة، وإصابة العشرات، في هجمات إرهابية على معسكر الجلاء وقسم شرطة بالعاصمة المؤقتة عدن، أعلنت الميليشيات الإنقلابية مسؤوليتها عن الاولى .

كما قضى 10 أشخاص بينهم أطفال وأصيب العشرات في هجوم صاروخي شنته الميليشيات على سوق آل ثابت بمديرية صعدة .