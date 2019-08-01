شرطة تعز تختتم دورة لمنتسبي البحث الجنائي ومباحث الأموال

أختتمت إدارة عام شرطة محافظة تعز, صباح اليوم , فعاليات الدورة التدريبية الخاصة لموظفي البحث الجنائي وإدارة مباحث الأموال العامة بحضور مدير عام الشرطة العميد منصور الأكحلي.

وفي ختام الدورة التي استمرت لمدة أسبوع وهدفت إلى رفع مستوى العمل وتحسين الأداء, حث العميد منصور الأكحلي الأفراد المشاركين في الدورة على ضرورة الإستفادة من مخرجات الدورة التي أخذوها خلال فترة التدريب وعكس كل ماتلقوه إلى واقع عملي كل في مجال عمله وتخصصه وذلك من أجل الإرتقاء بالعمل الأمني بالمحافظة.

وشدد العميد الأكحلي على ضرورة توطيد علاقة رجل الأمن بالمواطن بحيث تنعكس هذه العلاقة لدى المواطن من خلال تعاونه مع الأجهزة الأمنية وإبلاغه عن أي مظاهر مخلة بالأمن والسكينة.

من جهته عبر مدير مباحث الأموال العامة المقدم ركن محمد عبدالله المقري عن شكره وتقديره لمدير عام شرطة محافظة تعز العميد منصور الأكحلي، مثمنا جهود قيادة شرطة تعز ودعمه المستمر في تأهيل وتدريب ضباط وصف وأفراد الأمن وخاصة موظفي البحث الجنائي , شاكرا جهود المركز اليمني لقياس الرأي العام ومساهمته الفاعلة في إنجاح الدورة التدريبية.

وفي اختتام الفعالية التي حضرها مساعد مدير عام شرطة محافظة تعز لشؤون الشرطة العقيد عدنان السقاف ومساعد مدير عام شرطة محافظة تعز لشؤون الأحياء العقيد سمير الأشبط ومدير إدارة التوجيه المعنوي والعلاقات العامة العقيد أحمد الأهدل ومدير إدارة التخطيط العقيد محمد ناجي الصبري ,تم تكريم المشاركين في الدورة ومنحهم شهادات.