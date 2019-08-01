من سيخلف أبو اليمامة في قيادة اللواء الأول دعم وإسناد ؟!

تسود حالة من الغموض حول الشخصية التي ستخلف الشهيد العميد، منير اليافعي، أبو اليمامة، في قيادة اللواء الأول دعم وإسناد، خاصة وأن الشهيد لم يكن هناك من يخلفه في مهامه في حال غيابه .

ويعتبر العميد أبو اليمامة، هو مؤسس اللواء الأول دعم وإسناد، وكافة الكتائب العسكرية التابعة له والتي كان يحتفل اليوم بتخرج أحدها عند إستهدافه بصاروخ باليستي متوسط في معسكر الجلاء التابع له .

ومنير اليافعي من مواليد مدينة يافع بمحافظة الضالع الجنوبية، العام 1974، ودرس بمسقط رأسه، قبل أن يلتحق بالجيش الجنوبي وعمره 17 سنة.

واللواء الأول دعم وإسناد هو أحد ألوية قوات الحزام الأمني التي جرى تأسيسها وتشكيلها لمواجهة التنظيمات المتطرفة في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المجاورة .

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ولم يعرف خلال فترة قيادة اليافعي للواء الأول دعم وإسناد، الشخصيات والقيادات العسكرية والأمنية المنضوية في هذه القوة العسكرية .

ورجحت مصادر عسكرية، أن يتم إسناد قيادة اللواء الأول دعم وإسناد لإحد قيادات الألوية الأربعة الأخرى .. مشيرة إلى أن العميد هدار الشوحطي قائد اللواء الرابع دعم وإسناد هو أبرز المرشحين .

لكن مصادر أخرى توقعت أن يكون القائد القادم للواء من القيادات المنتمية له والمقربة من العميد الشهيد منير اليافعي .

كما توقعت المصادر أن تصدر قيادة التحالف العربي في عدن خلال الأيام القادمة قراراً يسمي خليفة اليافعي