هیئة مستشفى مأرب تدرب 30 ً عاملا في مهارات الاتصال والتواصل الفعال

دشنت هیئة مستشفى مأرب العام بمحافظة مأرب الیوم الخمیس دورة تدریبیة حول تنمیة مهارات الاتصال والتواصل الفعال بمشاركة 30 ً ومتدربة من موظفي الهیئة. متدربا وفي افتتاح الدورة حث رئیس الهیئة الدكتور محمد القباطي المشاركین على الاستفادة مما سیتلقونه من تدریبات تنمي مهارات التواصل .. Advertisements ً الحرص على الارتقاء بقدرات العاملین في المستشفى بما یحقق التطلعات والأهداف الرامیة إلى تحسین مستوى الخدمات الطبیة. مؤكدا ویتلقى المتدربون خلال ثلاثة أیام تدریبات حول فن التواصل والتخاطب مع المجتمع، لما یمثله التواصل من أهمیة في تشكیل الوعي الصحي، وتعزیز دور المؤسسات الصحیة في تقدیم خدمات صحیة تلبي الاحتیاجات المجتمعیة.

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