شرطة تعز تعقد اللقاء الدوري الأول وتناقش الأوضاع الأمنیة بالمحافظة

عقدت شرطة تعز الیوم الخمیس، اللقاء الدوري لقیادات شرطة المحافظة برئاسة مدیر عام شرطة المحافظة العمید منصور عبدالرب

الأكحلي.

وناقش اللقاء مجمل القضایا ذات الصلة بالوضع الأمني في المحافظة والصعوبات والتحدیات التي تواجه سیر نشاط وعمل أقسام وإدارات

الأمن.

وشدد العمید الاكحلي , خلال اللقاء , على ضرورة تلافي السلبیات والإختلالات وتصحیحها وتدعیم وتقویة الجوانب الإیجابیة والدفع

بعجلة الأمن نحو الأمام , على أهمیة الارتقاء بمستوى الأداء الوظیفي والانضباط لدى منتسبي أفراد المؤسسة الأمنیة، من خلال البرامج

والدورات المتخصصة، والتركیز على الجانب المعنوي لدى الفرد من خلال المحاضرات الأمنیة والقانونیة التي تنعكس على الفرد بالفائدة

في أداء مهامه وتعزز بیئة العمل الأمني.

كما ناقش العدید من القضایا المطروحة في جدول أعمال اللقاء وكیفیة معالجتها ، حیث تم التأكید على ضرورة إلزام جمیع الأفراد بالزي

العسكري (المیري )أثناء تحركهم في الأطقم أو أداء المهام الأمنیة في الأقسام والإدارات إضافة إلى قضیة الممنوعات وأهمیة مكافحتها

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أمنیا ومجتمعیا، لما تشكله من خطر على الأفراد والمجتمع ككل.

وشدد اللقاء على أهمیة اتخاذ الأجهزة الأمنیة إجراءات صارمة لمكافحة هذه الظاهرة والمنخرطین فیها، وقد تمكنت الشرطة من ضبط

عدد ممن یقومون بترویج المخدرات والحشیش وإیداعهم السجن واتخاذ الإجراءات القانونیة حیالهم.

وفي ختام اللقاء عبر مدیر عام شرطة محافظة تعز العمید منصور الأكحلي عن شكره وتقدیره لجمیع القیادات الأمنیة والضباط وأفراد

الشرطة على ما یبذلونه في سبیل استتباب الأمن في المحافظة، مشیدا بنجاحات الحملة الأمنیة وجهود مساعد مدیر عام شرطة محافظة

تعز لشؤون الأمن ونشاطه الدؤوب ودوره في الإشراف على تحركات الحملة والذي یسهم في انتظام الأداء الأمني وفعالیته.

حضر اللقاء مساعد مدیر عام شرطة محافظة تعز لشؤون الشرطة العقید عدنان السقاف ومساعد مدیر عام الشرطة لشؤون الأمن العقید

نبیل الكدهي ومساعد مدیر عام الشرطة لشؤون الأحیاء العقید سمیر الأشبط وأركان حرب الأمن الخاص المقدم عبدالحكیم المحیا ورئیس

عملیات شرطة الدوریات وأمن الطرق الرائد طه البركاني.