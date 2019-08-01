بالأسماء.. استشهاد وإصابة 6 بانفجار عبوة ناسفة زرعتها ملیشیا الحوثي في قانیة

استشهد وأصیب 6 مدنیین مساء الیوم الخمیس بانجفار عبوة ناسفة زرعتها ملیشیا الحوثي الانقلابیة في منطقة قانیة جنوب محافظة مأرب على الحدود مع محافظة البیضاء. وقال مراسل "الیمن العربي" ان عبوة ناسفة زرعتها ملیشیا الحوثي في احدى الطرق العامة بمنطقة قانیة بمدیریة ماهلیة جنوب مأرب على الحدود مع محافظة البیضاء انفجرت مساء الیوم بسیارة مما أسفر عن استشهاد 2 وإصابة 4 آخرین. وأكد المراسل ان عناصر من ملیشیا الحوثي تسللت عبر منطقة السوادیة شمال البیضاء وقامت بزراعة العبوة وشبة الغام في طریق رئیسي عام في قانیة. وحصل "الیمن العربي" على اسماء الشهداء والجرحى وهنا یعید نشرها: اثر انفجار عبوه ناسفه یومنا هذا 1 أغسطس 2019 في جبهة #قانیة شمال شرق #البیضاء شهداء وجرحى من ابطال الجیش الوطني والمقاومة Advertisements - أسماء الشهداء : 1-محمد عبدربة علي الثابتي 2 -هلال عبداالله الیریمي. - أسماء الجرحى : 1 -عبداالله أحمد الثابتي 2 -بشار الخراز 3 -ناصر علوي الثابتي 4 -عبدالقوي عبدربة علي الثابتي.

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