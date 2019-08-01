بلادنا تشارك في الاجتماع الاقلیمي للصحة العالمیة بالقاهرة

بدعوة من منظمة الصحة العالمیة شاركت وزارة الصحة العامة والسكان ، الیوم ، في الاجتماع الاقلیمي الاول للرعایة الصحیة الأولیة لمنظمة الصحة العالمیة المنعقد في العاصمة المصریة القاهرة. وناقش الاجتماع برئاسة المدیر الاقلیمي لمنظمة الصحة العالمیة للشرق المتوسط وشمال افریقیا الدكتور احمد المنظري، تحقیق التغطیة الصحیة الشاملة وتقییم الانظمة الصحیة الشاملة للمعلومات لثلاث دول وقیاس مدی النجاح فیها في تغطیة خدمات الرعایة الصحیة Advertisements الأولیة. واشارت مدیر عام الادارة العامة للمعلومات والبحوث بوزارة الصحة العامة والسكان الدكتورة دینا المشهري ،الى سعي وزارة الصحة لتطبیق النظام الشامل للمعلومات في القریب العاجل وما بمكن من تقدیم خدمات الرعایة الصحیة الاولیة علی مستوی الریف والحضر.

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