تفقدت وكیل وزارة الصحة العامة والسكان المساعد لقطاع السكان الدكتورة اشراق السباعي، الیوم، مستشفى الصداقة بالعاصمة المؤقتة
عدن، واطلعت على حجم الاضرار التي طالته جراء الانفجار الذي استهدف مبنى شرطة الشیخ عثمان.
وتفقدت السباعي ومعها مدیر عام المستشفى الدكتورة وفاء الدهبلي ونائبة مدیر مركز الطوارئ التولیدیة الاضرار التي طالت المستشفى
وتهشم النوافذ وعدد من الواجهات الزجاجیة لمبنى المستشفى.
ً وإصابة آخرین.
وكانت سیارة مفخخة استهدفت مبنى شرطة الشیخ عثمان الیوم الخمیس مما أسفر عن استشهاد 13 جندیا
كانت هذه تفاصيل خبر وكیلة الصحة إشراق السباعي تطلع على الأضرار بمستشفى الصداقة بعدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.