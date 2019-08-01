وكیلة الصحة إشراق السباعي تطلع على الأضرار بمستشفى الصداقة بعدن

تفقدت وكیل وزارة الصحة العامة والسكان المساعد لقطاع السكان الدكتورة اشراق السباعي، الیوم، مستشفى الصداقة بالعاصمة المؤقتة عدن، واطلعت على حجم الاضرار التي طالته جراء الانفجار الذي استهدف مبنى شرطة الشیخ عثمان. وتفقدت السباعي ومعها مدیر عام المستشفى الدكتورة وفاء الدهبلي ونائبة مدیر مركز الطوارئ التولیدیة الاضرار التي طالت المستشفى Advertisements وتهشم النوافذ وعدد من الواجهات الزجاجیة لمبنى المستشفى. ً وإصابة آخرین. وكانت سیارة مفخخة استهدفت مبنى شرطة الشیخ عثمان الیوم الخمیس مما أسفر عن استشهاد 13 جندیا

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