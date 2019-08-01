شكرا لقرائتكم خبر عن أول ضربة موجعة للحوثيين بعد قتل أبواليمامة ... شاهد تفاصيلها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - افادت مصادر مقربة من الرجل الثاني بقوات الحرس الجمهوري، قبل قليل وصوله الى عدن وانضمامه الى صفوف الشرعية. اخر الاخبار الساخنة : Advertisements

وأوضحت المصادر أن العميد احمد دحان الشيعاني قائد القوات الخاصة وصل الى عدن.

ويعتبر الشيعاني أحد قادة قوات الحرس الجمهوري والقوات الخاصة بعد العميد احمد علي عبدالله صالح، ايام حكم والده الرئيس السابق .

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