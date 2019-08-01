تسجيل أول وفيات في صفوف الحجاج اليمنيين ووزارة الاوقاف تكشف اسماء المتوفين (الأسماء)

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عدن - ياسمين التهامي - كشف وكيل وزارة الأوقاف والارشاد المساعد لقطاع الحج والعمرة، المشرف العام على لجان الحج، د / طارق القرشي في مؤتمر صحفي عقدته وزارة الاوقاف اليمنية بمكة المكرنة عن وفاة أربعة حجاج يمنيين خلال موسم الحج لهذا العام . اخر الاخبار الساخنة : Advertisements ونقل مراسل مارب برس الذي حضر المؤتمر الصحفي ان من بين وفيات حجاج هذا العام رجلين وامرأتين ، وتنوعت الوفاة بين وفاة طبيعية وبين حوادث مرورية. وكشف مصدر خاص في اللجنة الطبية بمكتب حجاج اليمن لمارب برس ان الوفيات هم : 1- عبدالباقي احمد عبدة الجابري - 70 عاما - محافظة تعز . 2- علي حمود محسن عبدالله - الضالع 3- فاطمة احمد هادي صالح - الضالع 4 - نادية صالح احمد عبدالله

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