شكرا لقرائتكم خبر عن فضيحة مدوية لمدير أمن عدن ‘‘شلال شايع’’ بشأن تفجيرات معسكر الشرطة العسكرية.. شاهد (الفيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - استشهد اليوم الخميس ثلاثة جنود وأصيب نحو 20 آخرين في هجوم انتحاري بسيارة مفخخة في الشيخ عثمان.

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وقالت المصادر أن الهجوم استهدف طابور لمنتسبي الشرطة في قسم شرطة عمر المختار بحي الشيخ عثمان وخلف ضحايا .

وفشل أمن عدن حتى الآن في معرفة الجهة التي تقف خلف الهجوم حتى الان والذي تزامن مع هجوم اخر في البريقة استهدف معسكرا لقوات الحزام الامني الموالية للامارات وتبنته جماعة الحوثي .

وأوضحت المصادر أن المهاجم توجه إلى بوابات مركز الشرطة قبل وقت قصير من تجمع الشرطة في الصباح قبل بداية العمل.

وتسبب الانفجار في سقوط قتلى وجرحى من الشرطة، تم إسعافهم إلى مستشفى تابع لمنظمة أطباء بلا حدود، كما تسبب بحدوث أضرار في المنازل المجاورة لقسم الشرطة.

وفي وقت سابق، زعم مدير أمن عدن، شلال شايع، بقدرته على اكتشاف المجرمين قبل وقوع الجريمة، لكنه ورغم مرور أكثر من 12 ساعة حتى الآن لم يكشف أي تفاصيل عن الجريمة التي هزت عدن .