شكرا لقرائتكم خبر عن توكل كرمان : تفجر مفاجئة صادمة وتعلن الحوثيين قادرون على ابادة الامارات بهذه القوات (تفاصيل مرعبة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - علقت الناشطة اليمنية توكل كرمان على حالة التقهقر الإماراتي الأخيرة عقب الانسحاب من اليمن وعقد اتفاقية صلح مع إيران، مشيرة إلى أن جماعة الحوثي هزمت الإمارات والسعودية شر هزيمة وأجبرتهم على هذا.

اخر الاخبار الساخنة :

وقالت “كرمان” في تدوينة لها على فيس بوك رصدتها (وطن) ساخرة من الهزيمة الساحقة للإمارات:”20طائرة مسيرة وكم صاروخ كروز وكلها اسلحة متوفرة بكثافة لدى الحوثيين كفيلة بجعل الامارات عبارة عن خرابة.”

وتابعت موضحة:”بصريح العبارة: الامارات انهزمت شر هزيمة، ومن بعدها السعودية ستمنى بهزيمة مضاعفة، ذلك ان تحالف الغدر أجرم بحق اليمن، وهزيمتهم مستحقة وبما كسبت ايديهم.”

Advertisements

ولفتت الناشطة اليمنية إلى أن ما وصفته بـ “سقوط العاصمتين” جزء بسيط من فاتورة الحساب التي ستدفعها الدولتان المذنبتان بحق الشعب اليمني.

وأضافت توكل كرمان في تدوينة أخرى أن قرار تقسيم اليمن إلى دولتين على الأقل، اتخذ في الرياض وأبوظبي، عشية تدخلهم وإعلانهم الحرب على اليمن، بل كان ذلك هو الهدف والغاية من التدخل.

وتابعت أنه بالرغم من وضوح أجندتهما المشتركة ومرور كل هذه السنين العجاف من الغدر والخداع والمكر، ما يزال هناك من يلعق خيبته بالقول إن للسعودية أجندة إيجابية تجاه اليمن غير أجندة الإمارات.

وأكملت:”يقولون ذلك، إما غباءً وإما جبنا وخوفا من السعودية، وسواء كانوا أغبياء أو جبناء، فهؤلاء لا يستحقون الثقة.

وأعادت الصورة الحديث عن “العلاقة المتوترة” بين الإمارات والسعودية بعد الخطوات الإماراتية التي حدثت خلال الأسابيع الماضية.

ومن أبرزها تخفيض الإمارات العربية المتحدة لعدد قواتها وإعادة نشرها في اليمن.

ومع انتشار الصورة التي نشرتها وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا)، والتي تجمع كلا من قائد قوات خفر السواحل الإماراتي، العميد محمد علي مصلح الاحبابي، وقائد قوات حرس الحدود للجمهورية الإسلامية الإيرانية العميد قاسم رضائي، أطلق ناشطون هاشتاغ #السعوديه_تكتشف_خيانه_الامارات الذي تصدر قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في تويتر، وتم تداوله في عدد من الدول الخليجية كالسعودية والبحرين والكويت وقطر والإمارات، ليحصد أكثر من 46 ألف تغريدة

فاعتبر البعض أن العلاقات بين الطرفين الإماراتي والسعودي قد وصلت إلى نهايتها بعد الأحداث الأخيرة والتي زعزعت الثقة بين الدولتين على حد قولهم.

وكانت وكالة الأنباء الإيرانية قد نقلت عن قائد قوات حرس الحدود الإيراني العميد قاسم رضائي، خلال لقائه بقائد قوات خفر السواحل الإماراتي العميد محمد علي مصلح الأحبابي، قوله: “إن الجيرة في الإسلام تعني التعاون والتراحم”.

مضيفا: “إنه سبق للجمهورية الإسلامية الإيرانية بأن أقامت علاقات تاريخية عريقة وفي مختلف الأصعدة والمجالات مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وإن هذه العلاقات اليوم متواصلة بين المستثمرين والصيادين ورجال الاعمال”.

ومن جهته قال قائد قوات خفر السواحل الإماراتي العميد علي محمد مصلح الأحبابي :”نحن سعداء للغاية لوجودنا مع حرس الحدود في الجمهورية الإسلامية الإيرانية”.

وأضاف: “إن توقيع مذكرة تفاهم حدودية خطوة إيجابية لصالح البلدين ولارتقاء الأمن الحدودي بين البلدين، ومراقبة الحدود، وتسهيل حركة المرور وما إلى ذلك”.