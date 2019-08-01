خلافات حادة تعصف بقوات النخبة في شبوة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – شبوة

كشفت مصادر محلية في محافظة شبوة عن خلافات كبيرة بين قوى المرتزقة المدعومة من الإمارات.

واشارت المصادر الى أن قيادة ما يسمى بالنخبة الشبوانية المدعومة من الامارات وجهت بفصل خمسة عشر فردا من عناصرها على خلفية رفضهم للعديد من تصرفات قيادات النخبة التي اعتبروها تمس سيادة البلاد وتزعز امن المحافظة.

وأضاف ان الافراد الذين تم فصلهم اعترضوا على عمليات مداهمات المنازل واقتحام حرماتها، من قبل قيادات النخبة التي أصرت على هذه الاعمال رغم وضع العديد من الخيارات الأمني للقبض على أي مطلوب.

وتمارس قوات النخبة الشبوانية المدعومة من الامارات انتهاكات لحقوق الانسان في محافظة شبوة، حيث تنوعت بين مداهمة منازل المدنيين، والاعتقالات التعسفية والتعذيب والاخفاءات القسرية.