تراند اليوم : وداعاً لمشاكل الخصوبة لدى الرجال .. نبته موجودة في كل بيت يمني ومفعولها أقوى من ‘‘الفياجرا’’ .. تعرف عليها

شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن وداعاً لمشاكل الخصوبة لدى الرجال .. نبته موجودة في كل بيت يمني ومفعولها أقوى من ‘‘الفياجرا’’ .. تعرف عليها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - يعاني الكثير من الرجال مشاكل الخصوبة الذكورية ، مع وجود علاجات طبيعية ناجعة، كنبتة الجرجير المشهورة في اليمن.

وتم استخدام الجرجير منذ العصور القديمة كمنشط للدورة الدموية، وربما يحظى بشعبية كبيرة في تلك النقطة، ويُطلق عليه الكثيرون فياجرا الطبيعة، حيث كان استخدامه مستمراً لدى العرب واليونان والفرس والرومان.

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وأظهرت الدراسات أن المعادن الموجودة في الجرجير، مثل الحديد والزنك المعروف بأهميته القصوى للحياة الزوجية، بالإضافة إلى أنواع نادرة من مضادات الأكسدة، لها فاعلية كبيرة في الحصول على حياة حميمية أفضل.

فوائد الجرجير للخصوبة لتعزيز التستوستيرون كما أن هناك آراء تفيد بأن الجرجير يعزز أيضاً من مستوى هرمون التستوستيرون لدى الرجال، كما أنه من الممكن أن يزيد من عدد وحركة الحيوانات المنوية.

حيث وجدت دراسة تم نشرها في مارس 2013 أن مقتطفات ورق الجرجير عززت مستويات التستوستيرون ونشاط الحيوانات المنوية، وتشير النتائج إلى أن المواد الكيميائية النباتية في الجرجير قد تكون هي السر وراء ذلك، أي أنه لا ينشط الرغبة فقط، بل يزيد من مستوى الخصوبة عند الرجال.