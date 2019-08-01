الداخلية: 49 شهيدا في هجومي مليشيا الحوثي على معسكر ومركز شرطة بعدن

كشفت وزارة الداخلية عن عدد الشهداء الذين سقطوا في الهجوم الحوثي على معسكر ومقر شرطة بمدينة عدن، جنوبي اليمن، اليوم الخميس، آب 01، 2019.
وأكدت الداخلية، في بيان لها، استشهاد 36 في الهجوم الذي استهدف معسكر الجلاء بينهم العميد منير اليافعي (ابو اليمامة).
كما أكدت استشهاد 13 في الهجوم الارهابي على مركز شرطة الشيخ عثمان.
وأعلن الحوثيون مسئوليتهم عن الهجوم الذي قالوا إنهم استخدموا فيه طائرة مسيرة وصاروخا بالستيا متوسط المدى.
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