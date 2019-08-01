مستشفى ثمود يتسلم جهاز فحص الدم CBC مقدما من السلطة المحلية بوادي حضرموت

تسلمت ادارة مستشفى ثمود الريفي جهاز فحص الدم السي بي سي مقدم من السلطة المحلية بحضرموت الوادي والصحراء في اطار اهتمامها بالقطاع الصحي بمناطق الصحراء .
وقدم مدير عام مديرية ثمود صالح عبدالله المنهالي شكره وتقديره لوكيل وادي حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء الاستاذ عصام حبريش الكثيري على دعمه واهتمام بالجانب الصحي في كل مديريات وادي وصحراء حضرموت
واوضح بأن الجهاز سيعمل نقلة نوعية في تقديم خدمات أفضل للمواطنين وسيسهم في تخفيف معاناة الكثير منهم من خلال قطع مسافات كبيرة للحصول على أبسط الخدمات الصحية ، مثمنا اهتمام وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء الاستاذ عصام الكثيري ودعمه لكثير من المشاريع الخدمية.
بدوره أشار مدير ادارة الصحة والسكان بمديرية ثمود يعقوب بامؤمن بأن الجهاز يعد مكسب كبير لقسم المختبر لما يقوم به من فحوصات ستنعكس خدماته على مختلف الأقسام وسيساهم في استضافة المستشفى للمخيمات والعيادات الطبية .
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