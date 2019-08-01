نائب وزير الداخلية يزور جرحى العمليات الارهابية في عدن

زار نائب وزير الداخلية اللواء ركن علي ناصر لخشع، اليوم الخميس، جرحى قوات الأمن والمواطنين ضحايا العملية الإرهابية التي استهدفت قسم شرطة الشيخ عثمان في عدد من المستشفيات الحكومية والخاصة موجها الجهات المعنية في تلك المستشفيات بتقديم الرعاية الصحية الكاملة لهم .

وأكد في تصريحات لموقع "وزارة الداخلية" انه تفقد الأبطال من منتسبي الامن العام ضحايا العمل الإرهابي الجبان واطمئن على صحتهم ونقل لهم تحيات نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية احمد الميسري، مؤكد انهم في قيادة الوزارة حريصين على تقديم كل ما بوسعنا لهؤلاء الأبطال ".

كما قام اللواء لخشع بزيارة موقع التفجير الإرهابي الذي استهدف مركز شرطة الشيخ عثمان واطلع على حجم الاضرار المادية في الممتلكات العامة والخاصة.

هذا وقد انفجرت صباح اليوم سيارة مفخخة، امام بوابة مقر شرطة الشيخ عثمان، والكائن في حي عمر المختار ، رافق نائب الوزير خلال الزياره العميد ناصر سريع العنبوري قايد الأمن المركزي بعدن.