لحج.. المحافظ يدشن تنفيذ 18 مشروعاً للطرق بالمحافظة

دشَّن محافظ محافظة لحج قائد اللواء 17 مُشاة بالمحافظة اللواء الركن تُركي، ومعه نائب رئيس مجلس الإدارة لصندوق صيانة الطرق المهندس سامي باهُرمُز، اليوم، تنفيذ 18 مشروعاً جديداً في قطاع الطرق بالمحافظة.

وبحسب وكالة "سبأ" تفقَّد المحافظ مشروع طريق لحج ــ كُود العَبَادِل ــ الأعشاش بمديرية تُبَن بالمحافظة، ومشروع سفلتة شوارع مدينة الحَوطَة..مشددا على ضرورة الالتزام بالمعايير الهندسية والسرعة في الإنجاز.

وذكر محافظ لحج لوكالة الأنباء اليمنية(سبأ) أن هذه المشاريع تهدف الى إعادة تأهيل الطرق، التي تعتبر شريان مديريات المحافظة، وتساهم في تسهيل عملية تنقل المواطنين.. مشيراً الى انه سيتم البدء في تنفيذ مشروع إعادة تأهيل طريق الوَهْط ــ طُور البَاحَة ، و تنفيذ مشروع توسعة طريق نَقِيل الخَلَاء ــ لَبعُوس و توسعته بمديرية يافع بالمحافظة.

فيما لفت نائب رئيس مجلس الإدارة لصندوق صيانة الطرق، الى وضع اللمسات الأخيرة لمشروع طريق دَار سَعد عدن ــ العَنَد لحج، والذي يهدف الى إعادة تأهيل مقاطع الطريق، بتكلفة 85 مليون ريال يمني.