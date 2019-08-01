محلیة صنعاء توزع 8 طن من الأدویة على نازحي المحافظة بمأرب

وزعت السلطة المحلیة بمحافظة صنعاء، الیوم، الادویة المقدمة من صندوق الامداد الدوائي التابع لوزارة الصحة والمقدر بـ 8 اطنان. واوضح مدیر مكتب محافظ محافظة صنعاء نائف القیري، ان عملیة التوزیع للادویة تشمل القطاع الصحي في مدیریتي نهم وبني ضبیان الى جانب الوحدات الصحیة في مخیمات النازحین التابعة للمحافظة وفي مقدمتها مخیمي الخانق والمیل. وأكد القیري ان الادویة ستساهم في التخفیف من معاناة المواطنین في الحصول على الدواء خاصة في ظل ارتفاع درجة الحرارة وتزاید الامراض الساریة.

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