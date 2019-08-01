مليشيا الحوثي تعتدي بالطعن على سجين في مركزي بالبيضاء

أقدمت عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية، في وقت متأخر من ليل أمس الأربعاء، على طعن سجين من أحد عقال قبيلة "عباس" بالسجن المركزي في محافظة البيضاء وسط اليمن.

وذكرت مصادر أمنية بحسب "خبر"، أن عناصر المليشيات الحوثية أدخلت سكاكين إلى سجناء حوثيين من سادة "ريام" ليباشروا بطعن أحد عقال قبيلة "عباس" في السجن المركزي بمدينة رداع.

وأوضحت المصادر، أن حالة السجين خطرة جداً، تم على إثرها نقله إلى مستشفيات العاصمة صنعاء لتلقي العلاج.

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يذكر أن قبيلة عباس على خلاف مع سادة ريام الذين يستقوون بمليشيات الحوثي تطور مؤخراً إلى اشتباكات عنيفة في وسط مدينة رداع، أدت إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف الطرفين.

وفي سياق آخر، أقدم مواطن في محافظة البيضاء، الأربعاء، على نقل جثة ابنه من مقبرة قتلى المليشيات الحوثية إلى مقبرة عامة بعد دفنه من قبل المليشيات بدون علم أهله.

هذا وقد أقدمت المليشيات الحوثية على دفن نجله بعد أن لقي مصرعه في الاشتباكات التي دارت قبل أيام في الشرية بالمحافظة، وتم دفنه دون إبلاغ أهله.