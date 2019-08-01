العميد طارق صالح يعزي عدن باستشهاد القائد أبو اليمامة وعدد من "رفاق السلاح"

علق قائد المقاومة الوطنية، العميد طارق صالح، على القصف الحوثي لمدينة عدن، جنوبي اليمن، اليوم الخميس، آب 01، 2019.

وكتب صالح، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: الدم الذي أريق في عدن اليوم يجدد جراحات هذه المدينة التي ضربت أروع الأمثلة في مواجهة الحوثي وإرهابه.

وأضاف: تعازينا لعدن باستشهاد القائد ابو اليمامة منير اليافعي وكل رفاق السلاح ضد جماعات التطرف والإرهاب والكهنوت.

وأسفرت العمليات الحوثية عن مقتل وإصابة عدد من الجنود المواطنين في عدن صباح اليوم.