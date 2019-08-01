مدير شرطة المهرة يختتم الدورة التدريبية الثانية للأفراد

اختتمت بشرطة محافظة المهرة اليوم فعاليات الدورة التدريبية الثانية للأفراد التي نظمتها إدارة التدريب والتأهيل بمشاركة (128) خلال الفترة من 6/يونيو إلى 31/يوليو/2019 م.

وفي حفل الختام أكد مدير شرطة محافظة المهرة العميد مفتي سهيل سموده على أهمية التدريب والتأهيل للكادر الأمني في رفع اليقضة والحس الأمني واستشعار المسؤولية، موضحاً بأن الدورة تأتي ضمن خطط إدارة الأمن لتطوير كفاءة القدرات الأمنية وحفظ الأمن والاستقرار بالمحافظة.

وشدد مدير عام الشرطة على الإخلاص والتفاني في العمل وتنفيذ المهام والواجبات بمهنية وحس أمني عال، وضرورة الالتزام بالضبط والربط العسكري واحترام الأوامر وتنفيذها.

ونوه إلى أن هناك سلسلة من الدورات التدريبية سيتم تنفيذها خلال المرحلة القادمة لمنتسبي الشرطة في مختلف المجالات والتخصصات.

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من جانبه أوضح العقيد عبدالرحيم نصيب مدير إدارة التدريب والتأهيل بشرطة المهرة أن الدورة هي الثانية التي يتم تنظيمها واستمرت لمدة 45 يونا وهدفت إلى تدريب المشاركين على كيفية فك وتركيب السلاح والحركة النظامية وغيرها من المعارف والعلوم الأمنية.

وفي ختام الحفل تم تكريم عدد من الضباط والمشاركين والمبرزين بالشهادات التقديرية.

حضر الحفل الختامي نائب مدير المدير لشؤون الموارد البشرية العقيد محسن سالم ومساعد المدير لشؤون الأمن العقيد حكيم الباشا ومساعد المدير لشؤون الشرطة عقيد أحمد صالح وعدد من قادة الأجهزة الأمنية ومدراء الإدارات.