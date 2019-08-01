اختتام المركز الصيفي التدريبي النسوي في الخياطة والحرف بمأرب (صور)

برعاية اللواء سلطان بن علي العرادة محافظ المحافظة وبحضور وكيل المحافظة الشيخ عبدالله الباكري، نظمت مدرسة بلقيس للثانوية العامة بنات حفل اختتام المركز الصيفي النسوي الأول والذي أقيم صباح اليوم بقاعة قصر الشموخ، وبدعم وتمويل من مجموعة محسن الخضر للتجارة والاستثمار.

المركز الصيفي ضم مايقارب 400 طالبة وتضمن العديد من البرامج والأنشطة التدريبية في مجالات مختلفة منها صناعة البخور والنقش والخياطة والتطريز بالإضافة إلى دورات في مادة الإنجليزي ورياض الأطفال.

وأشاد وكيل المحافظة الشيخ عبدالله الباكري خلال كلمته التي ألقاها في مستهل الحفل بنجاح المركز الصيفي النسوي وشكر كل القائمين عليه ووعد بأن تبذل السلطة المحلية قصار جهدها في دعم ورعاية مثل هذه المراكز التي تنتمي قدرات المرأة وتطور من مهاراتها في مختلف المجالات التي تمارسها.

وفي نهاية الحفل الختامي للمركز الصيفي النسوي قام الوكيل عبدالله الباكري ومعه مدير عام مكتب الشباب والرياضة بالمحافظة علي حشوان بتكريم المتميزات والمبرزات والحائزات على المراكز الأولى في المركز.