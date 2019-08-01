بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، اليوم، برقية عزاء ومواساة الى قائد شرطة الشيخ عثمان وأهالي وذوي الضحايا من منتسبي المؤسسة الأمنية والمواطنين الأبرياء الذين قضوا في عملية الاستهداف الاثمة التي طالت مبنى شرطة الشيخ عثمان صباح اليوم الخميس.
ولفت الرئيس في برقيته الى ان تلك العناصر المارقة والغادرة التي تحاول عبثاً زعزعة امن واستقرار المناطق الأمنية وسفك دماء الأبرياء لن تنجوا مطلقاً من أفعالها المشينة وستطالها يد العدالة لتنال عقابها وجزاءها الرادع بما اقترفته بحق المجتمع.
وحث الرئيس قيادات مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية على رفع اليقظة والجاهزية الأمنية لمواجهة ورصد تلك الأعمال المشينة للمليشيا الحوثية الايرانية وقوى التطرف والإرهاب المساندة والحليفة لها .. مبتهلاً للمولى عز وجل ان يتغمد الشهداء بواسع رحمته وان يمن على الجرحي والمصابين بالشفاء العاجل.
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس يعزي في استشهاد عدد من الجنود والمواطنين بعمليات عدن الإرهابية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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