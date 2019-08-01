متحدث الجيش اليمني يكشف عن معلومات هامة حول اكبر العمليات العسكرية في #عدن و #الدمام

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

من المقرر أن يكشف المتحدث الرسمي لـ القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع: معلومات جديدة حول العمليات الأخيرة التي قامت بها القوة الصاروخية التابعة للجيش واللجان الشعبية بمساندة طيران الجو المسير.

واعلن العميد سريع عن مؤتمر صحفي مهم سيعقده غدًا الجمعة للكشف عن آخر المستجدات الميدانية مع تفاصيل هامة عن عمليات عدن و الدمام

مؤكداً انه سيكشف عن تفاصيل الصاروخ الجديد وعمليات الإطلاق وصور وفيديوهات الصاروخ الذي استهدف الدمام، فضلاً عن مشاهد هامة لضربات صاروخية أخرى وإحصائيات الوحدات العسكرية لشهر يوليو خلال المؤتمر الصحفي .

وكانت القوة الصاروخية للجيش اليمني واللجان الشعبية ضربت بصاروخ باليستي متطور بعيد المدى وللمرة الأولى؛ هدفاً عسكرياً في أقصى العمق السعودي بالمنطقة الشرقية في الدمام السعودية.

وقال ناطق القوات المسلحة العميد يحيى سريع في بيان: “بفضل الله وتوفيقه القوة الصاروخية أطلقت صباح اليوم صاروخا باليستيا متطورا بعيد المدى باتجاه هدف عسكري هام في العمق السعودي بالدمام في تجربة جديدة وعملية للقوة الصاروخية اليمنية”.

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وشدد على أن هذا الاستهداف يأتي ردا على جرائم العدوان وحصاره وتماديه في عدوانه وسفكه للدم اليمني.

وجدد العميد يحيى سريع دعوته للشركات الأجنبية والمواطنين بالابتعاد الكامل عن الأهداف العسكرية والحيوية كونها أصبحت أهدافا مشروعة لنا.

وقال: “القوات المسلحة تجدد دعوتها لكل الشركات الأجنبية والمواطنين بالابتعاد الكامل عن الأهداف العسكرية والحيوية كونها أصبحت أهدافا مشروعة لنا وقد يطالها الاستهداف في أية لحظة طالما استمر العدوان والحصار على الجمهورية اليمنية.

وتقع مدينة الدمام أقصى شرق السعودية على ضفاف مياه الخليج الفارسي وتعد مركزا للشركات الاقتصادية، كما أن عملاق النفط السعودي شركة أرامكو تتخذ منها مقرا رئيسيا لتصدير النفط.

ويعد الإعلان عن ضرب هدف عسكري في أقصى شرق السعودية هو الأول من نوعه، حيث استهدفت القوة الصاروخية وسلاح الجو المسير سابقا بعشرات العمليات العمق السعودي بما في ذلك الرياض ردا على استمرار العدوان والحصار بحق الشعب اليمني منذ مارس 2015.

كما نفذ الطيران المسير والقوة الصاروخية اليمنية عملية نوعية مشتركة على معسكر الجلاء في محافظة عدن جنوبي اليمن؛ استهدفت عرضا عسكريا لقوى العدوان، ما اسفر عن عشرات القتلى والمصابين في صفوف مرتزقة العدوان.