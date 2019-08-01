شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الحزام الأمني تنفذ أول عملية ”انتقامية” ردا على قصف الحوثي معسكر ابواليمامة .. وهذا ما تقوم به... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في أول رد انتقامي، غير مسئول، على قصف الحوثيين اليوم لمعكسر الجلاء وقتل أبو اليمامة.. أقدمت قوات الحزام الأمني المدعومة إماراتيا على اعتقال العشرات من المواطنين المنتمين للمناطق الشمالية في نقاط تفتيش بمداخل مدينة عدن. وقالت مصادر محلية لـ "بويمن" إن قوات الحزام الأمني اعتقلت عشرات المواطنين من أصحاب البسطات في المدينة وقامت بنقلهم قسرياً عبر شاحنات إلى خارج محافظات جنوب اليمن. قد يهمك ايضاً: - عاجل : قوات الحزام الأمني تنفذ أول عملية انتقامية ردا على قصف الحوثي معسكر ابواليمامة .. وهذا ما تقوم به الآن في عدن (صور حصرية) - عاجل : بعد دك معسكر الجلاء بعدن وقتل ”أبواليمامة” وعشرات الجنود.. الحوثيون يعلنون دك معسكر جديد و”قناة المسيرة” تبث خبر ”عاجل” - ’’فيديو مروع’’ يوثق لحظة الانفجار العنيف الذي هز معسكر الجلاء بعدن ومقتل ‘‘أبواليمامة’’ .. شاهد حالة الفزع وتساقط الضحايا

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