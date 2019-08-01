تراند اليوم : عـــــــــاجل : السعودية تعلن رسمياً أول ايام عيد الأضحى المبارك.. شاهد

شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن عـــــــــاجل : السعودية تعلن رسمياً أول ايام عيد الأضحى المبارك.. شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - أعلنت المملكة العربية السعودية، رؤية هلال ذي الحجة، مساء اليوم الخميس، في مرصد جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير.

وبناء على ذلك، فإن عيد الأضحى المبارك لهذا العام، يكون في الحادي عشر من أغسطس، الموافق يوم الأحد.

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وقال الحساب الرسمي لجامعة المجمعة على "تويتر" :" تمت رؤية هلال شهر ذي الحجة اليوم الخميس في مرصد جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير".