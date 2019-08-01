تراند اليوم : تعرف على المعركة الخطيرة التي ستقضي على جماعة الحوثي بشكل تمام ولم يتوقعها عبد الملك الحوثي ولن يكون التحالف او الشرعية طرف فيها (تفاصيل)

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عدن - ياسمين عبدالله التهامي - شاهد أيضاً: Advertisements شف مصدر مطلع بالعاصمة صنعاء، عن حالة تذمر واسعة تجتاح "طيرمانات صنعاء"؛ في اشارة الى المتحوثين من هواشم صنعاء، بعد التهام "هوامير صعدة ومشرفيها" واستحواذهم على كل الاموال والمناصب، باسم انهم ضحوا في جبهات القتال.

وأوضح المصدر في تصريح الى " المشهد اليمني " أن متحوثي صنعاء يعدون العدة لتفجير جولة صراع حوثي صنعاني مقابل صراع حوثي صعداوي، خلال الايام القادمة.

وأضاف المصدر: "طيرمانات صنعاء" تأن من سيطرة "هوامير ومشرفي صعدة" على كل شيء، وبات الهاشمي اليوم لو يحتاج شيء أو معاملة يروح عند مشرف العاصمة، والوصول إليه ليس سهل المنال، وبدأت الشكوى ورفع الصوت باسم الفساد والمفسدين كتعبير عن التهميش والإستئثار بكل شيء من دونهم، حتى الفساد محصور بين هوامير صعدة وما حولها، وبات الهاشمي الصنعاني ينهب بخوف فهو تحت المسائلة الدائمة والعيون ترمقه من كل اتجاه.

ولفت المصدر الى أن هواشم صنعاء اعتقدوا بأن المناصرة والوقوف مع مليشيا الحوثي وتقديم أولادهم قرابين والتحول إلى جواسيس وقوادين تجاه باقي اليمنيين كما فعلوا من قبل سيبقي لهم نفس الإمتيازات التي حصلوا عليها في العهود السابقة.!

جدير بالذكر أن السخط الشعبي يتزايد يوما بعد يوم ضد استحواذ وسطوة مليشيا الحوثي من داخل صفوفها، ناهيك عن عامة الشعب اليمني الذي عانى الامرين منذ الانقلاب الحوثي والحرب العبثية التي افتعلتها.

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