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شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن ورد للتو : أول فيديو واضح يوثق لحظة الانفجار العنيف الذي استهدف معسكر الجلاء بعدن ومقتل ‘‘أبواليمامة’’ شاهد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبدالله التهامي - تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الخميس، مقطع فيديو يظهر اللحظات الأولى للتفجير الذي استهدف معسكر ”الجلاء“ التابع لقوات الحزام الأمني بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن.
ويظهر في الفيديو المتداول حالة من الهرج والمرج عقب الاستهداف الذي تبناه الحوثي عبر إعلامه، حيث يلاحظ في المقطع عمليات نقل الضحايا وإجلاء المصابين للمراكز الطبية.
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المشاهد الأولى للحظة استهداف #الحوثيين لمعسكر الجلاء في #عدن#إرم_نيوز pic.twitter.com/gd6beQCAf9— إرم نيوز (@EremNews) August 1, 2019
المشاهد الأولى للحظة استهداف #الحوثيين لمعسكر الجلاء في #عدن#إرم_نيوز
المشاهد الأولى للحظة استهداف #الحوثيين لمعسكر الجلاء في #عدن#إرم_نيوز pic.twitter.com/gd6beQCAf9— إرم نيوز (@EremNews) August 1, 2019
المشاهد الأولى للحظة استهداف #الحوثيين لمعسكر الجلاء في #عدن#إرم_نيوز pic.twitter.com/gd6beQCAf9— إرم نيوز (@EremNews) August 1, 2019
كانت هذه تفاصيل خبر تراند اليوم : ورد للتو : أول فيديو واضح يوثق لحظة الانفجار العنيف الذي استهدف معسكر الجلاء بعدن ومقتل ‘‘أبواليمامة’’ شاهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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