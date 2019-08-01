ذمار.. عصابة حوثية تقتحم منزل قيادي في حزب المؤتمر

أقدمت عصابة حوثية، الأربعاء 31 يوليو/تموز 2019م، على الاعتداء والتهجم على منزل قيادي مؤتمري في مديرية الحدا بمحافظة ذمار وسط اليمن.
ونقلت وكالة "خبر" عن مصادر محلية قولها، إن العصابة المسلحة التابعة لما يسمى المشرف الأمني بمديرية الحدا أبو صالح الحربي، اقتحمت منزل الأستاذ أحمد العزيزي، القيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام بمحافظة ذمار.
وأكدت المصادر أن مسلحي المليشيات فتشوا المنزل، وعبثوا بمحتوياته، وهددوا الأسرة بتفجير المنزل، مسببين ذعراً وخوفاً لدى النساء والأطفال.
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