نائب رئيس الوزراء يزور مركز شرطة الشيخ عثمان عقب الهجوم الارهابي

تفقد نائب رئيس الوزراء الدكتور سالم الخنبشي، اليوم الخميس، مركز شرطة الامن بحي عمر المختار في مديرية الشيخ عثمان بالعاصمة المؤقتة عدن، واطلع على حجم الاضرار البشرية والمادية في الممتلكات العامة والخاصة جراء العمل الارهابي الذي استهدف المركز، اثر انفجار سيارة مفخخة .

وزار الخنبشي بتوجيهات من رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، ومعه وزير الصحة العامة للسكان الدكتور ناصر باعوم، وقائد اللواء الاول حماية رئاسية سند الرهوة، ووكيل أقليم عدن لشؤون الشهداء والجرحى علوي النوبة، بزيارة الجرحى في عدد من المستشفيات الحكومية والخاصة الذين اصيبوا جراء العمل الاجرامي المتزامن الذي نفذته مليشيا الحوثي الانقلابية و استهدف معسكر الجلاء التابع لقوات الحزام الامني في مديرية البريقة.

وأكد نائب رئيس الوزراء على وزارة الصحة، ضرورة الاهتمام بكل الجرحى الذين اصيبوا ورعايتهم رعاية كامله بجميع المستشفيات.. موجها السلطة المحليه بعدن بتشكيل لجنه لحصر الاضرار في الممتلكات العامة والخاصة واتخاذ المعالجات السريعة لتلك الاسر التي تضررت مساكنها بما في ذلك توفير سكن بديل للمساكن التي اصبحت غير قابله للسكن.