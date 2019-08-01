بن فريد يعلق على استهداف مليشيا الحوثي لمدينة عدن

علق الشيخ صالح بن فريد العولقي على عملية استهداف مليشيا الحوثي لمدينة عدن اليوم الخميس، آب 01، 2019.

وكتب بن فريد، عبر حسابه على موقع تويتر: ببالغ الأسى والحزن ، تلقينا نباء إستشهاد كوكبة من أبنائنا الأبطال وعلى رأسهم الإبن الحبيب الشهيد العميد منير اليافعي "أبو اليمامة"، فلا نامت أعين الجبناء.

يجب أن يكون ردنا على مثل هذه الأفعال المهددة لبقائنا، بناء سد منيع يشكل خط الدفاع الأول وهو توحيد أبناء الجنوب بكل أطيافهم دون استثناء تحت راية الجنوب العربي وليعلم الجميع أن كل جنوبي هدف للعدو الغاشم.

وأسفر الهجوم الحوثي في عدن عن مقتل وإصابة أكثر من خمسين جنديا.