علق مدير مكتب رئاسة الجمهورية، عبد الله العليمي، على قصف مليشيا الحوثي معسكرا ومقرا أمنيا في مدينة عدن جنوبي اليمن اليوم الخميس، آب 01، 2019.
وكتب العليمي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: تزامن استهداف العاصمة عدن من قبل المليشيات الحوثية والجماعات الإرهابية عمل ممنهج.
وأضاف أن معركة الشعب اليمني مع تلك المليشيات والجماعات وهي خصمه الوحيد والحقيقي ولا معارك جانبية ولا خصوم آخرين.
وختم تغريدته بالقول: رحم الله الشهيد العميد منير اليافعي وكافة الشهداء الأبرار وعزاؤنا لأسرهم وذويهم.
كانت هذه تفاصيل خبر العليمي: تزامن استهداف عدن من قبل الحوثيين والإرهابيين عمل ممنهج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.