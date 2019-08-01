العليمي: تزامن استهداف عدن من قبل الحوثيين والإرهابيين عمل ممنهج

علق مدير مكتب رئاسة الجمهورية، عبد الله العليمي، على قصف مليشيا الحوثي معسكرا ومقرا أمنيا في مدينة عدن جنوبي اليمن اليوم الخميس، آب 01، 2019.

وكتب العليمي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: تزامن استهداف العاصمة عدن من قبل المليشيات الحوثية والجماعات الإرهابية عمل ممنهج.

وأضاف أن معركة الشعب اليمني مع تلك المليشيات والجماعات وهي خصمه الوحيد والحقيقي ولا معارك جانبية ولا خصوم آخرين.

وختم تغريدته بالقول: رحم الله الشهيد العميد منير اليافعي وكافة الشهداء الأبرار وعزاؤنا لأسرهم وذويهم.