آل جابر: عمليات الحوثيين في عدن مؤشر على توحد أهدافها مع التنظيمات الإرهابية

علق سفير المملكة العربية السعودية لدى اليمن، محمد آل جابر، على التفجيرات التي استهدفت معسكرات ومقار أمنية في مدينة عدن اليوم الخميس، آب 01، 2019.

وكتب آل جابر، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: الاستهداف المتزامن من قبل الميلشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من ايران لأمن واستقرار العاصمة عدن مؤشر قوي لتوحد أهدافها مع أخواتها الإرهابية داعش وتنظيم القاعدة التي تستحل الدماء ولا تعترف بالدولة ولا بالقوانين ولا بحرمة الانسان.

وأسفر القصف الحوثي عن مقتل ما يزيد على 40 شخصا وعشرات المصابين.