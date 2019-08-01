جميح: ضرب عدن اليوم يؤكد أن الحوثي عدو جميع اليمنيين

قال الكاتب والمحلل السياسي، محمد جميح، إن ضرب عدن اليوم يؤكد أن الحوثي خطر على جميع اليمنيين، ويفضح من يفتح جبهات جانبية تخدم الانقلاب.

وأضاف جميح، عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر: ضرب عدن يكشف أن وقف معركة الحديدة كان خطأً فادحاً.

وتابع الكاتب والمحلل السياسي جميح: لم يفت الأمر والخيار لكم.

وختم تغريدته بالقول: إما أن تستمروا في معارك جانبية أو توحدوا الجهود لمواجهة الانقلاب. رحم الله الشهداء وشفى الجرحى.