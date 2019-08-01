قال الكاتب والمحلل السياسي، محمد جميح، إن ضرب عدن اليوم يؤكد أن الحوثي خطر على جميع اليمنيين، ويفضح من يفتح جبهات جانبية تخدم الانقلاب.
وأضاف جميح، عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر: ضرب عدن يكشف أن وقف معركة الحديدة كان خطأً فادحاً.
وتابع الكاتب والمحلل السياسي جميح: لم يفت الأمر والخيار لكم.
وختم تغريدته بالقول: إما أن تستمروا في معارك جانبية أو توحدوا الجهود لمواجهة الانقلاب. رحم الله الشهداء وشفى الجرحى.
كانت هذه تفاصيل خبر جميح: ضرب عدن اليوم يؤكد أن الحوثي عدو جميع اليمنيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.