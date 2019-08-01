مصادر تكشف عن قصة إنخراط التنظيمات الإرهابية في صفوف التحالف السعودي

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – تقرير

كشفت مصادر مقربة من حكومة الفار هادي عن معلومات خطيرة حول ما يسمى باللواء الخامس عمالقة المتواجد في الضالع ضمن صفوف قوات التحالف، حيث شهد اللواء إنخراط المئات من الجماعات التكفيرية في صفوف اللواء.

وتشير المعلومات أن مئات العناصر المحسوبة على الجماعات الارهابية اضحت تمثل محور ثقل القوات المتواجدة في اللواء.

وبينت المصادر أن تلك العناصر تقاتل بعقيدة سلفية بعيدة عن المصطلحات الوطنية والإنتماءات السياسية التي لا تعترف بها تنظيمات القاعدة وداعش، مؤكدة أن عناصر اللواء تتحاشى الظهور امام الإعلام وعدسات الكاميرات، لتورط العديد منها في العمليات الارهابية التي شهدتها اليمن، فضلا عن أن العشرات من تلك الجماعات كانت ولا زالت مطلوبة أمنياً وبعضها ملاحقة دولياً.

وحول طبيعة القتال الذي تمارسة تلك الجماعات، قالت المصادر أن معركتها مبنية على الدور الجهادي السلفي الذي يستهدف ما يسميه التكفيريين بالمد لبصفوي الشيعي الزيدي في ارض الجنوب .

منوهة الى أن تلك الجماعات كانت في طليعة الصفوف التي اعتمدت عليها قوات التحالف السعودي في معركتها مع الجيش اليمني واللجان الشعبية.

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حيث تم رفد جميع الجبهات بمئات العناصر التكفيرية لللإنخراط في القتال مع المرتزقة .

واكدت المصادر أن قوات التحالف دربت الجماعات التكفيرية في عدة معسكرات داخلية وخارجية ومكنتها من تعلم مختلف الاستراتيجيات العسكرية.

واوردت المصادر اسماء عدد من القيادات التي تشرف تلك الجماعات من بينها رشاد الضالعي، وصامد القبة، وكذا ابو الليث الشعيبي، مشيرة الى أن تلك القيادات ساهمت في توحيد مختلف الفصائل التكفيرية في الضالع ، ودربتها بإشراف سعودي إماراتي مباشر .

كما قامت بتشكيل عدد من السرايا المتعارف عليها في تنظيمات القاعدة وداعش ومنها تشكيل (سرايا الوعل) ، مبينة أن السعودية والامارات ساهمتا كذلك في توفير العوامل العسكرية واللوجستية والبشرية الكافية لتكون تلك الجماعات قوة عسكرية متكاملة قادرة على تنفيذ المهام المسندة اليها.

وقالت المصادر أن قوات التحالف قد اعتمدت تأسيس سرايا الوعل كتكتل عسكرية ذات طابع عقائدي في الضالع تعمل تحت قيادة السلفي الضالعي وصامد القبة والشعيبي كما اعتمدت لها مصادر التموين والدعم والتسليح باشراف مباشر من شلال علي شايع ومدير الدعم والتسليح (قاسم الثوباني).

ونوهت الى انه بعد تشكيل السرايا تم ضم سرايا الوعل الى اللواء الخامس عمالقة بقيادة ابو هارون اليافعي وذلك بطلب رسمي من قيادة التحالف لتكون احدى القوات الرئيسية المدربة والمؤهلة .