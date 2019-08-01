مسلحون حوثيون يقتحمون مقر شركة اتصالات ويفرضون مديرين موالين

اقتحمت ميليشيات الحوثي الانقلابية المبنى الرئيس لشركة "سبأفون" الخاصة للهاتف النقال في العاصمة اليمنية

صنعاء، وقامت بإخراج موظفين وفرضت إدارة جديدة موالية لها على الشركة.

وبحسب مصادر، طوّقت دوريات للميليشيات مبنى الشركة الواقع في شارع الزبيري وسط العاصمة صنعاء. وقال

موظفون غادروا مبنى الشركة، إن الميليشيات اعتقلت زملاء لهم واقتادتهم إلى جهات مجهولة.

وأكدت الشركة، في بيان الخميس، تعرض مقرها في العاصمة صنعاء للاقتحام، وقالت إن "جماعة مسلحة" قامت

بفرض مديرين محسوبين عليها على أقسام الشركة. كما أكدت "سبأفون" قيام المسلحين بتزوير أوراق الشركة

وأختامها.

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وشددت "سبأفون" على أن السيطرة على شركة مستقلة تصنف كأول وأكبر شركة اتصالات في الجمهورية اليمنية

يُعتبر "جريمة مكتملة الأركان وسطوا سافرا واغتصاب حقوق مستثمرين محليين ودوليين عملوا تحت قوانين

الاستثمار النافذة للجمهورية اليمنية"، واعتداء على "حقوقهم وممتلكاتهم".

وكانت ميليشيات الحوثي حجزت مطلع العام الجاري أموال وممتلكات شركة "سبأفون" بذريعة ديون ضريبية

مستحقة على الشركة. وفرضت مشرفين موالين لها على الشركة، وألزمت موظفي الشركة إيصال جميع الإيرادات

إلى مشرفيها.