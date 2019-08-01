نجح سكان محلیون الیوم الخمیس في انتشال جثة غریق بمیاه السیول في مدیریة عسیلان بمحافظة شبوة شرق البلاد. وقال مراسل "الیمن العربي" ان سكان محلیون نجحوا الیوم في انتشال جثة الغریق حسین محمد سالم الوهبي من ابناء محافظة البیضاء بعد غرقه في مستنقع كبیر لمیاه السیول بالقرب من قریة آل غنام المصاریة شرقي بیوت ال قحیح بوادي عسیلان غرب محافظة شبوة. وكانت مدیریة عسیلان شهدت تدفق كبیر لمیاه السیول مع وادي بیحان غمرت العدید من المساحات الزراعیة بمدیریتي بیحان وعسیلان.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مراسلنا.. انتشال جثة غریق بمیاه السیول في عسیلان غربي شبوة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.