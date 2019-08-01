تراند اليوم : ورد الآن : قائمة بأسماء القيادات التي سقطت في الانفجار العنيف بعدن .. وهذا مصير ‘‘أبواليمامة’’ وأول جهة تتبنى العملية (تفاصيل طارئة)

شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن ورد الآن : قائمة بأسماء القيادات التي سقطت في الانفجار العنيف بعدن .. وهذا مصير ‘‘أبواليمامة’’ وأول جهة تتبنى العملية (تفاصيل طارئة) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - أفادت مصادر يمنية، اليوم الخميس، بمقتل المدعو منير اليافعي الملقب بـ ”أبو اليمامة“ قائد ما يسمى بـ‘‘قوات الدعم والإسناد’’ التابعة للإمارات، في استهداف حوثي لمعسكر الجلاء في مدينة عدن اليمنية.

وأسفر الانفجار في حصيلة أولية، غير رسمية، عن مقتل نحو 32 عنصراً أمنياً، فيما بلغ عدد المصابين نحو 20 مصاباً بعضهم في حالات خطرة، بحسب مصادر طبية.

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ووقع انفجار ضخم استهدف معسكر ”الجلاء“ التابع لقوات ”الحزام الأمني“ في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، نتج عن صاروخ أطلقته ميليشيات الحوثي نحو المعسكر، خلال عرض عسكري.

وذكرت المصادر أن ”الانفجار وقع خلف المنصة التي أقيم فيها الاحتفال في معسكر الجلاء العسكري في منطقة البريقة في عدن“.

وروى شاهد عيان لـ ”إرم نيوز“ لحظة مقتل العميد اليافعي قائلاً: ”كان أبواليمامة متواجداً على المنصة الرئيسية وبالتزامن مع انطلاق العرض العسكري ذهب للمنطقة الخلفية لشرب الماء، وحينها استهدفه الصاروخ بشكل مباشر“، حسب قوله.

وأضاف المصدر أن عدداً من القادة الأمنيين الآخرين سقطوا ما بين قتيل ومصاب جراء الانفجار، يشاع أن من بينهم العميد راجح بن نصور، دون أي تأكيد رسمي.

وهرعت للمنطقة لمعاينة الوضع وإجلاء الضحايا والمصابين، فيما انتشرت بكثافة قوات أمنية في شوارع المدينة عقب الانفجار.

وأوردت قناة ”المسيرة“ عبر ”توتير“ تبني الحوثيين للهجوم، قائلة: ”نفذ سلاح الجو المسير والقوة الصاروخية عملية مشتركة على معسكر الجلاء“.

وذكرت أنه ”تم استهداف العرض العسكري بطائرة قاصف – 2K وصاروخ بالستي متوسط المدى لم يكشف عنه حتى الآن“.