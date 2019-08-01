تراند اليوم : عاجل: ”تركي فيصل” يكشف حقيقة وفاة فنان العرب ”محمد عبده” قبل قليل في أحد مستشفيات السعودية بشكل صادم للجميع

شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن عاجل: ”تركي فيصل” يكشف حقيقة وفاة فنان العرب ”محمد عبده” قبل قليل في أحد مستشفيات السعودية بشكل صادم للجميع والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبدالله التهامي - كشف الكاتب السعودي تركي بن فيصل اللاهبي حقيقة الأنباء التي زعمت وفاة فنان العرب، محمد عبده الساعات الماضية.
وأكد الكاتب السعودي، أن الفنان محمد عبده حي يرزق ولا صحة للأنباء المتداولة حول وفاته.
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وقال ساخرا في منشور له ، على مواقع التواصل الاجتماعي: " قتلوا الملوك والرؤساء والزعماء ثم انتقلت هذه النغمة الى الفانين والمشاهير والاعلاميين ولم يتركوا احد ، وهناك من فصلوها عن زوجها وخربوا بيتها ونشروا انها تطلقت وهذا عيب وحرام فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول من اراد ان يلعن نفسه فليكذب".
وأعرب تركي الفيصل عن تمنياته من وسائل الإعلام التأكد من المعلومات قبل نشرها ، وعدم تداول الشائعات.
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