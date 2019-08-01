تراند اليوم : استنفار أمني في أرجاء العاصمة عدن عقب الهجمات الإرهابية

شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن استنفار أمني في أرجاء العاصمة عدن عقب الهجمات الإرهابية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - اُعلنت حالة الاستنفار القصوى في أرجاء العاصمة "عدن" عقب وقوع تفجيرين منفصلين صباح اليوم. وأوضحت مصادر أن هذا الاستنفار جاء تحسبا لأي عمليات إرهابية أخرى قد تحدث خلال الساعات القادمة. شاهد أيضاً: Advertisements يأتي هذا فيما طالبت الأجهزة الأمنية المواطنين بعدم الاقتراب من المقار الأمنية والعسكرية حرصا على سلامتهم . وكانت العاصمة عدن قد شهدت اليوم حادثين إرهابيين الأول استهداف مقر للشرطة بحي عمر المختار بسيارة مفخخة، والثاني استهدف معسكر الجلاء التابع لقوات الحزام الأمني في البريقة بصاروخ باليستي وطائرة مسيرة.

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