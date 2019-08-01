الاعلان عن الانتهاء من تفويج الحجاج عبر ميناء الوديعة البري ومطار عدن

أكدت لجنة تفويج حجاج بيت الله الحرام بوادي وصحراء حضرموت، اليوم الخميس ، انتهاء حملة التفويج عبر ميناء الوديعة البري والتي انطلقت يوم الاحد الماضي 18 ذي القعدة.

و اوضح وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء رئيس اللجنة المهندس هشام السعيدي لوكالة الانباء اليمنية(سبأ) بان اجمالي الحجاج الذي تم تفويجهم عبر منفذ الوديعة بلغ 23 ألف و 786 ، فيما العدد المتبقي من اجمالي الحجاج اليمنين غادروا عبر مطار عدن .

و اشار رئيس اللجنة الى أن عدد الحالات المستفيدة من خدمات العيادة الطبية المتنقلة بمنفذ الوديعة اثناء عملية التفويج بلغ الفان و 685 مستفيد ، فيما بلغ عدد الشباب المتطوعين بالحملة 120 شابا و 11 منظمة قدمت عدد من الخدمات في مجالات متعددة الى جانب مساهمة رجال الخير والاعمال بالمواد العينية التي تم توزيعها على الحجاج .

وثمن الوكيل السعيدي جهود اعضاء اللجنة الرئيسة و ادارة ميناء الوديعة برئاسة مدير الميناء مطلق الصيعري و كذا المدير التنفيذي للجنة حملة التفويج شكري مقدم الذين عملوا جميعا كخلية نحل واحدة انعكست نتائجها في سير عملية التفويج بشكل سلس وميسر.