أكدت لجنة تفويج حجاج بيت الله الحرام بوادي وصحراء حضرموت، اليوم الخميس ، انتهاء حملة التفويج عبر ميناء الوديعة البري والتي انطلقت يوم الاحد الماضي 18 ذي القعدة.
و اوضح وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء رئيس اللجنة المهندس هشام السعيدي لوكالة الانباء اليمنية(سبأ) بان اجمالي الحجاج الذي تم تفويجهم عبر منفذ الوديعة بلغ 23 ألف و 786 ، فيما العدد المتبقي من اجمالي الحجاج اليمنين غادروا عبر مطار عدن .
و اشار رئيس اللجنة الى أن عدد الحالات المستفيدة من خدمات العيادة الطبية المتنقلة بمنفذ الوديعة اثناء عملية التفويج بلغ الفان و 685 مستفيد ، فيما بلغ عدد الشباب المتطوعين بالحملة 120 شابا و 11 منظمة قدمت عدد من الخدمات في مجالات متعددة الى جانب مساهمة رجال الخير والاعمال بالمواد العينية التي تم توزيعها على الحجاج .
وثمن الوكيل السعيدي جهود اعضاء اللجنة الرئيسة و ادارة ميناء الوديعة برئاسة مدير الميناء مطلق الصيعري و كذا المدير التنفيذي للجنة حملة التفويج شكري مقدم الذين عملوا جميعا كخلية نحل واحدة انعكست نتائجها في سير عملية التفويج بشكل سلس وميسر.
كانت هذه تفاصيل خبر الاعلان عن الانتهاء من تفويج الحجاج عبر ميناء الوديعة البري ومطار عدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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