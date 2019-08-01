رئيس الوزراء: الاستهداف المتزامن على عدن يؤكد التنسيق الحوثي مع الإرهاب بإدارة إيرانية

اتهم رئيس الوزراء، الدكتور معين عبدالملك إيران بإدارة الهجمات المتزامنة على عدن. وقال رئيس الوزراء في تصريحات رصدها "الخليج 365" "تزامن الاستهداف من قبل الحوثيين والجماعات الإرهابية لعدن يؤكد التنسيق بينهما". وكتب في تويتر" الاستهداف المتزامن من قبل قوى التمرد الحوثي والجماعات الإرهابية لأمن واستقرار العاصمة عدن يؤكد التنسيق والتكامل تحت إدارة إيرانية واضحة". وأضاف "رحم الله قائد اللواء الأول إسناد الشهيد منير اليافعي وشهداءنا الذين سقطوا في الهجوم الإجرامي الغادر صباح اليوم ممن كانوا في مقدمة الصفوف لمقاومة مليشيا التمرد الحوثية. خالص التعازي والمواساة لأسر شهدائنا في معسكر الجلاء". وتابع "خالص التعازي والمواساة لأسر شهداءنا الأبطال من افراد الأمن والمواطنين الأبرياء جراء العملية الإرهابية التي استهدفت قسم شرطة الشيخ عثمان".

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