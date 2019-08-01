وكانت أعداد حصيلة الهجوم الإرهابي الذي شنته مليشيا الحوثي على عرض عسكري بمعسكر الجلاء في مدينة "البريقة" بالعاصمة اليمنية المؤقتة "عدن" ارتفعت إلى 40 قتيلا، بينهم قائد قوات الدعم والإسناد.
وذكرت قناة "سكاي نيوز" اليوم الخميس، أن هناك انتشارا عسكريا مكثفا بشوارع المدينة عقب الهجوم الإرهابي الحوثي.
وأعلن الحوثيون أنهم استهدفوا معسكر الجلاء في عدن بطائرة مسيرة وصاروخ باليستي متوسط المدى.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الوزراء: تحركات إرهابيّ الحوثي تؤكد تورطهم مع إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.