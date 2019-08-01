استشهد صباح اليوم العميد منير اليافعي ابو اليمامة واكثر من ثلاثين من الجنود في حادثة الاستهداف الارهابي الذين نفذته مليشيا ايران الارهابية الحوثية. ونشر ناشطون مقطع فيديو يوضح لحظة استهداف المعسكر:

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. لحظة استشهاد العميد منير اليافعي ابو اليمامة في معسكر الجلاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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