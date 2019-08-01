أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها

ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز 20 خبرا متعلقا بالشأن اليمني لصباح هذا اليوم الخميس الموافق 1 أغسطس/ آب، 2019 وهي كالتالي: ندوة في تعز حول أحكام إعدام المختطفين من قبل مليشيا الحوثي

https://www.alyamanalaraby. com/408390 شاهد... القصف الارهابي الحوثي على معسكر الجلاء بعدن عمليات الإنقاذ مستمرة إثر انفجارات عدن لن تصدق.. رجل في العقد السابع يحمل جرمل قديم يقاتل الحوثيين في جبال الضالع ميليشيا الحوثي الإيرانية تصفي خصومها بسلاح الإعدام الكشف عن مكان إنطلاق صاروخ الحوثيين واستهدف معسكر الجلاء بعدن حصيلة جديدة.. استشهاد 32 في الحادث الارهابي الحوثي على معسكر الجلاء تحليق مكثف وبصوت عالي لطيران حربي في سماء عدن سيل من التهديدات.. ماذا قبل قصف الحوثيين الإرهابي على عدن ؟ عاجل.. طيران التحالف يُكثف التحليق في أجواء صنعاء Advertisements "ياسر اليافعي" شاهد في المعسكر ويروي لحظة استشهاد العميد أبو اليمامة بعد خنق تمويلها من طهران.. المليشيا تختطف مدير بنك بصنعاء للابتزاز مصادر: ارتفاع حصيلة الحادث الإرهابى بعدن إلى 40 قتيلا "البحسني" يسلّم سيارتي شفط لفك انسدادات المجاري دعماً من السلطة المحلية لمؤسسة المياه مصدر أمني: هجوم عدن هو قطري إيراني والحوثي والإخوان أدوات مؤسسة الخريجين تنضّم رسمياً لعضوية كلستر التعليم بمدينة المكلا خطة متكاملة.. تعاون الدوحة وبن لادن لإنشاء مجلس توحيد المسلمين تحليل أمني.. مُحسن يكشف تفاصيل استهداف معسكر الجلاء ومركز شرطة الشيخ عثمان رئيس الوزراء يكشف سبب ونتائج زيارته لولي العهد السعودي تكسير عظام وتهديدات بالتصفية... قيادات مليشيا الحوثي في ذروة الصراعات الحادة

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