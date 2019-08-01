تحليل أمني.. مُحسن يكشف تفاصيل استهداف معسكر الجلاء ومركز شرطة الشيخ عثمان

قال الدكتور جمال مُحسن، رئيس تحرير موقع الخليج 365، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية النيل للأخبار المصرية، إن الهجومين المتزامنين أكدوا أن هناك تحالف بين الحوثيين والتنظيمات الإرهاببية، سواء داعش أو القاعدة، مُضيفاً هناك كاميرات سجلت دخول الإنتحاري إلى مركز شرطة الشيخ عثمان قبل التفجير.



وطالب رئيس تحرير الخليج 365، خلال حديثه، بتكثيف الجهود من الحكومة الشرعية لإدراج الحوثيين كجماعة إرهابية.

وأضاف مُحسن، إلى وجود إشارة لاستهداف "أبو اليمامة" الذى واجه تنظيم القاعدة وحقق انتصارات كثيرة، لافتاً إلى وجود عناصر مُندسه بالقرب من معسكرات القوات، ما أدي إلى إصابتة إصابة قريبة، مُتلفظاً "هناك اختراقات أمنية سُجلت".



وفى ذات السياق، قال مُحسن، لابد من مراجعة الإجراءات الأمنية بصورة كاملة والتفتيش عن العناصر المُندسه، لإيقاف سيناريو سقوط المزيد من الشهداء.

