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عدن - ياسمين التهامي - قتل القائد منير اليافعي ابو اليمامة قائد اللواء الأول دعم وإسناد بعد استهداف معكسر الجلاء بعدن بصاروخ .

مصادر صحفية تحدثت عن استهداف عرض عسكري بمعسكر الجلاء بصاروخ موجهة عن بعد استشهد على إثر ذلك القائد ابو اليمامة وعدد من الجنود المشاركين بالعرض وأصيب آخرون.

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- شاهد أول 4 صور ”صادمة” للهجوم الإرهابي الذي استهدف عدن ومصدر طبي يكشف عن عدد القتلى والجرحى للعملية



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وهز انفجار عنيف صباح اليوم الخميس، مدينة ”الشيخ عثمان“ في العاصمة عدن، سُمع دويه على بُعد عدة كيلو مترات، نجم عنه عشرات القتلى والجرحى.

وقالت مصادر مطلعة ان انفجار عنيف استهدف قسم شرطة الشيخ عثمان بحي عمر المختار، أوقعت العديد من الضحايا بين قتيل وجريح“.

وقال شهود إن ”الانفجار كان قوياً للغاية، إذ سُمع دويه على بعد عدة كيلو مترات، ونجم عنه اهتزاز غالبية المنازل، بالإضافة إلى تحطم زجاج نوافذ وأبواب المنازل المجاورة لموقع الانفجار“. و

أفادت مصادر طبية بأنة ”سقط جراء الانفجار حتى الأن 3 قتلى، وقد تم اسعافهم إلى مشفى أطباء بلا حدود الواقع في محيط موقع الانفجار، فيما يتراوح عدد الجرحى بين 30 إلى 40 شخص“.

وأشارت المصادر إلى أن ”غالبية الضحايا من أفراد الأمن العاملين في قسم الشرطة، إلى جانب عدد آخر من المواطنين الذين تصادف وجودهم في موقع الحادثة وقت وقوع الإنفجار“.